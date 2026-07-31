Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ: Οι πληρωμές που λήγουν στις 31 Ιουλίου

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και οι ρυθμίσεις συμπίπτουν την τελευταία ημέρα του μήνα. Οι επιλογές για εξόφληση και δόσεις.

Η 31η Ιουλίου 2026 είναι καταληκτική ημερομηνία για σειρά φορολογικών υποχρεώσεων νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μέχρι το τέλος της ημέρας πρέπει να καταβληθούν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ για τον Ιούνιο ή το δεύτερο τρίμηνο και οι δόσεις από ενεργές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η συγκέντρωση των προθεσμιών καθιστά τον Ιούλιο τον μήνα με το υψηλότερο προβλεπόμενο ποσό φορολογικών εισπράξεων για το 2026. Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει εισροές 8,564 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα.

Ποιες πληρωμές εκπνέουν στις 31 Ιουλίου

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

Την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία για την πέμπτη από τις δώδεκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καταληκτική ημερομηνία είναι και για την απόδοση ΦΠΑ που αφορά είτε τον Ιούνιο είτε το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ανάλογα με το καθεστώς τήρησης βιβλίων.

Στις υποχρεώσεις της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης οι μηνιαίες καταβολές για όσους έχουν ήδη εντάξει οφειλές τους σε ρυθμίσεις.

Έκπτωση έως 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος

Όσοι εξοφλήσουν ολόκληρο τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου μπορούν να λάβουν έκπτωση από 2% έως 4%. Το ποσοστό εξαρτάται από το πότε υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.

Έκπτωση 4% προβλέπεται για δηλώσεις που κατατέθηκαν έως τις 15 Μαΐου. Για υποβολές από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 3%.

Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση διαμορφώνεται σε 2%.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό για το 2026. Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε ανέρχεται σε 4,983 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος πρόσθετος φόρος φθάνει τα 2.075 ευρώ ανά εκκαθαριστικό.

Οι επιλογές δόσεων και η πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ

Για όσους δεν επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή, ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις, εφόσον η συγκεκριμένη επιλογή παρέχεται από την τράπεζα του φορολογουμένου.

Μία ακόμη λύση είναι η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 24 έντοκες δόσεις.

Πάνω από 39 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα έως το τέλος του 2026

Οι υποχρεώσεις του Ιουλίου ακολουθούνται από τις υπόλοιπες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο, καθώς και από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις λοιπές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει φορολογικές εισπράξεις 39,558 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Περισσότερο από το μισό των φορολογικών εσόδων της χρονιάς αναμένεται, επομένως, να εισπραχθεί στο διάστημα από τον Ιούλιο έως το τέλος Δεκεμβρίου.