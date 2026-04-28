Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους αυτή την εβδομάδα στις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών και την ανακοίνωση οικονομικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η επιφυλακτικότητα μεταξύ των επενδυτών αυξήθηκε αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις ⁠606,94 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας.

