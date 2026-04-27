Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητος ο δείκτης STOXX 600 στην έναρξη των συναλλαγών
Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στη νέα καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, μια εξέλιξη που οδήγησε ανοδικά τις τιμές πετρελαίου.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 610,86 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο Μπρεντ κατέγραψαν νωρίτερα άνοδο κατά 1,3% στα 106,68 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
