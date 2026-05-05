Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να εμφανίζονται νευρικοί καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,1% στις 604,68 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας αφού κατέγραψε χθες τη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και ένα μήνα.
Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν πτωτικά, με τον βρετανικό δείκτη FTSE 100 να υποχωρεί κατά 1%.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις