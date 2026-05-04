Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες υφίσταντο πιέσεις μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτή την εβδομάδα.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες σημείωναν τη μεγαλύτερη πτώση, με την BMW ⁠και τη Mercedes να υποχωρούν κατά 2%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ⁠600, ήταν αμετάβλητος στις 611,98 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ