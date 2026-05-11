Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι στάσιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν οδήγησαν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και επηρέαζαν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 611,67 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύεται κατά 0,2% και τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί κατά 0,5%.

