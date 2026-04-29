Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από τρεις συνεχείς πτωτικές συνεδριάσεις, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 607,54 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με τη Wall ⁠Street Journal να αναφέρει ότι ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες σε συμβούλους να ετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

