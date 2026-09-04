Ο καιρός το Σάββατο 5/9/2026

Ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με και αρκετή ζέστη ηλιοφάνεια θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως αίθριο καιρό περιμένουμε στη Στερεά, την Εύβοια και την Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αίθριο καιρό προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει αρκετή ζέστη αλλά και ενισχυμένα μελτέμια.