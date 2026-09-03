Ο καιρός την Παρασκευή 4/9/2026

Κάπως δρόσισε σήμερα με τα θερμόμετρα να αγγίζουν σήμερα το πρωί ακόμα και τους 12 βαθμούς κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια και διατηρούνται ισχυρά τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης τοπική συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Εύβοιας . Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές το μεσημέρι . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες εξασθενούν τα μελτέμια και ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα.