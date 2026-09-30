Βίντεο:-Γιοβάνοβιτς στον Alpha-Είμαστε καλά , θέλουμε το καλύτερο

Είμαστε καλά , θέλουμε το καλύτερο , προετοιμαζόμαστε με σοβαρότητα. Με αυτές τις φράσεις ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιέγραψε στον Alphatv και στον Σπύρο Νάσιο το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Θα κάνουμε σήμερα την προπόνηση θα μιλήσω με τους παίχτες και θα αξιολογήσω την κατάσταση για τους παίχτες που θα συμπεριληφθούν στην ενδεκάδα , τόνισε ο προπονητής της Εθνικής.