LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Φόνοι στο Καμπαναριό

Φόνοι στο Καμπαναριό

21:00
ALPHA NEWS

UEFA Nations League 2026-27

Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

Βίντεο:-Γιοβάνοβιτς στον Alpha-Είμαστε καλά , θέλουμε το καλύτερο

Πότε θα αποφασίσει για την ενδεκάδα
UEFA NATIONS LEAGUE
30/09/2026 19:03

Είμαστε καλά , θέλουμε το καλύτερο , προετοιμαζόμαστε με σοβαρότητα. Με αυτές τις φράσεις ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιέγραψε στον Alphatv  και στον Σπύρο Νάσιο το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Θα κάνουμε σήμερα την προπόνηση θα μιλήσω με τους παίχτες και θα αξιολογήσω την κατάσταση για τους παίχτες που θα  συμπεριληφθούν στην ενδεκάδα , τόνισε ο προπονητής της Εθνικής.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης