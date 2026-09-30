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Βίντεο: Βαγγέλης Παυλίδης – Είμαστε προσγειωμένοι , είναι δύσκολο παιχνίδι

UEFA NATIONS LEAGUE
30/09/2026 19:18

Είμαστε προσγειωμένοι τα πόδια μας πατάνε στο έδαφος , είναι δυσκολο το αυριανό παιχνίδι . Θα μπούμε στο γήπεδο  για να ευχαριστηθεί ο κόσμος , που τόσο πολύ μας στήριξε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια μας ενώνουν περισσότερο  και δουλεύουμε περισσότερο όλοι μαζί , είπε στον Σπύρο Νάσιο ο Βαγγέλης Παυλίδης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα απο την Τούμπα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία.

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