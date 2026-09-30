Βίντεο: Βαγγέλης Παυλίδης – Είμαστε προσγειωμένοι , είναι δύσκολο παιχνίδι
Είμαστε προσγειωμένοι τα πόδια μας πατάνε στο έδαφος , είναι δυσκολο το αυριανό παιχνίδι . Θα μπούμε στο γήπεδο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος , που τόσο πολύ μας στήριξε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια μας ενώνουν περισσότερο και δουλεύουμε περισσότερο όλοι μαζί , είπε στον Σπύρο Νάσιο ο Βαγγέλης Παυλίδης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα απο την Τούμπα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία.
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