Βίντεο: Βαγγέλης Παυλίδης – Είμαστε προσγειωμένοι , είναι δύσκολο παιχνίδι

Είμαστε προσγειωμένοι τα πόδια μας πατάνε στο έδαφος , είναι δυσκολο το αυριανό παιχνίδι . Θα μπούμε στο γήπεδο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος , που τόσο πολύ μας στήριξε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια μας ενώνουν περισσότερο και δουλεύουμε περισσότερο όλοι μαζί , είπε στον Σπύρο Νάσιο ο Βαγγέλης Παυλίδης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα απο την Τούμπα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία.