Οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ σε Νετανιάχου- Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μ. Ανατολή
Πυρ και μανία ο Τραμπ με τον Νετανιάχου κατηγορώντας τον ότι με την επιθετικότητα του απέναντι στο Λίβανο θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων – Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για συμφωνία με το Ιράν έως την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράνη, δεν έχει απαντήσει στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών.
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