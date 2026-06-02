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Οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ σε Νετανιάχου- Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μ. Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ
02/06/2026 21:05

Πυρ και μανία ο Τραμπ με τον Νετανιάχου κατηγορώντας τον ότι με την επιθετικότητα του απέναντι στο Λίβανο θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων – Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για συμφωνία με το Ιράν έως την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράνη, δεν έχει απαντήσει στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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