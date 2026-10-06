Χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο επλήγη χθες από «αδιευκρίνιστο βλήμα» ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Από το χτύπημα ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, ενώ το πλήρωμα προσπάθησε να την κατασβέσει.

Φωτιά στο μηχανοστάσιο μετά το χτύπημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή άλλα θύματα, ενώ δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Είχε προηγηθεί απειλή από ιρανικές δυνάμεις

Νωρίτερα, η UKMTO είχε κάνει γνωστό ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε πορεία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το πλοίο προχώρησε στην αλλαγή ρότας αφού είχε απειληθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, από την περιοχή περνούσε το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.