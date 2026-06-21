Ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν στην Ελβετία το απόγευμα, μαζί με τις ομάδες διαμεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τετραμερείς συναντήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν.»

Το IRNA ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάτσιο Κάσσις «στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου προγράμματος της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία».