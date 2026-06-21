Σενάρια παραίτησης Στράμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε χθες, Σάββατο, η βρετανική εφημερίδα Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία δεν κατονόμασε τις πηγές της, ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη αφού μίλησε με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και επικεφαλής συνδικάτων.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στο Τσέκερς, την επίσημη πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, προτού λάβει μια τελική απόφαση.

Ωστόσο κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να εστιάζει την προσοχή του στο κυβερνητικό του έργο και παρέπεμψε στις προηγούμενες δηλώσεις που έχει κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία και κάλεσε το κόμμα του να μην σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες