Βρετανία: Συνελήφθη ένας ακόμη ύποπτος για τις επιθέσεις σε χώρους της εβραϊκής κοινότητας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 37χρονο σε σχέση με μια σειρά επιθέσεων σε χώρους της εβραϊκής κοινότητας στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Στη διάρκεια του περασμένου μήνα, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν συνολικά 26 άτομα στο πλαίσιο των ερευνών τους για εμπρησμό και άλλες επιθέσεις με στόχο χώρους της εβραϊκής κοινότητας.

“Συνελήφθη με την υποψία ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες και μεταφέρθηκε για ανάκριση σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ