Δέκα τραυματίες στην Οδησσό σε επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύκτας στη νότια ουκρανική πόλη της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό δέκα ανθρώπων, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά στην κεντρική συνοικία Πριμόρσκι, όπου επλήγησαν κτίρια κατοικιών, ένα ξενοδοχείο, καθώς και εγκαταστάσεις, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες εντοπίζονται στη συνοικία αυτή, δήλωσε ο Λισάκ.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύκτα», δήλωσε προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτίρια κατοικιών, μονοκατοικίες και οχήματα επλήγησαν σε δύο άλλες συνοικίες.

