Βρετανία: «Ο Στάρμερ δεν θα ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης», λέει ο Λάμι

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν πρόκειται να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον των Εργατικών στη Βρετανία

«Δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης», δήλωσε ο Λάμι στο Sky News, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλήσει δύο φορές με τον πρωθυπουργό χθες, Κυριακή.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Αντι Μπέρναμ, ερωτηθείς αν επιθυμεί να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, δήλωσε ότι «θα δώσει αυτή τη μάχη όσο ψηλά μπορεί να τη φτάσει», σύμφωνα με το ITV News.

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα ήθελε να «θέσει υποψηφιότητα» για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Ντάουνινγκ Στριτ, σε περίπτωση που θα διεξαχθεί εσωκομματική αναμέτρηση.

«Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό ανταγωνισμό (στο Εργατικό Κόμμα) με τους καλύτερους υποψηφίους, και εγώ θα θέσω υποψηφιότητα», δήλωσε.

Ο Στρίτινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, λέγοντας ότι «έχασε την εμπιστοσύνη» του στον Κιρ Στάρμερ μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα για το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου.

Οι πρόσφατες απώλειες στις τοπικές εκλογές προκάλεσαν ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ, με 96 από τους 402 βουλευτές των Εργατικών να ζητούν χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.