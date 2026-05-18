Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε ουκρανικές πόλεις με drones και πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από τριάντα, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, ανακοίνωσε Telegram ο Σερχίι Λισάκ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση αυτή τραυματίστηκαν ένα 11χρονο αγόρι και ένας 59χρονος άνδρας.

Παράλληλα 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά -ένα 2χρονο κορίτσι και ένα αγόρι 10 ετών–, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στη Ντνίπρο, επεσήμανε στο Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Στην νοτιοανατολική επαρχία Ζαπορίζια τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ιβάν Φεντόροφ.

Στο μεταξύ στη Χερσώνα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεκσάντρ Προκούντιν.

Στη Ρωσία η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drones πάνω από περιφέρειες όπως η Ροστόφ και το Μπέλγκοροντ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τρεις από τους οποίους στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

