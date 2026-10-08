Βράβευση Μασκ από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει σήμερα στον Ίλον Μασκ το «Εθνικό Μετάλλιο για την Επιστήμη», σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Η βράβευση έρχεται μετά την έντονη δημόσια κόντρα που είχαν οι δύο άνδρες το 2025.

Μασκ και Τραμπ είχαν ανταλλάξει αιχμηρές δηλώσεις, με αφορμή τις δημοσιονομικές επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι σχέσεις τους, ωστόσο, βελτιώθηκαν σταδιακά. Ο επιχειρηματίας έχει επιστρέψει σε συνεργασίες με την κυβέρνηση και πρόσφατα ανέλαβε αποστολή για το Πεντάγωνο.

Στην ίδια τελετή θα τιμηθούν επίσης ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν και η επικεφαλής της AMD Λίσα Σου.

Το «Εθνικό Μετάλλιο για την Τεχνολογία και την Καινοτομία» θα απονεμηθεί στον ιδρυτή της Dell Μάικλ Ντελ και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft Σάτια Ναντέλα.

Ο Μασκ είχε στηρίξει ενεργά τον Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία και είχε διαθέσει σημαντικά ποσά για την υποστήριξή του.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανέλαβε ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των κρατικών δαπανών.

Η νέα βράβευση σηματοδοτεί πλέον μια διαφορετική φάση στις σχέσεις των δύο ανδρών.