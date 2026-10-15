Βίντεο:Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Τουρκία απο τις πλημμύρες

Ένα παιδί νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές απο τις πλημμύρες

Ένα παιδί νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές απο τις πλημμύρες AP Photo/Egecan Ozguner

Ένα παδί νεκρό και πολλά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Τουρκία . Το πέρασμα της από την Κωνσταντινούπολη κατέστρεψε δρόμους και υποδομές . Οι κάτοικοι της πόλης έζησαν εφιαλτικές ώρες .

Οι συγκοινωνίες ακινητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες πολίτες.

Το πλέον θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης, ο 14χρονος Μ.Ι. υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε συσσωρευμένα νερά μέσα στο πάρκο Τσουκουρμποστάν.

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Σταθμοί του μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί πλημμύρισαν, ενώ στο Σαριγιέ η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης κατακλύστηκαν από νερά, οχήματα παρασύρθηκαν σαν να ήταν χάρτινα και ένα λεωφορείο με επιβάτες εγκλωβίστηκε στους πλημμυρισμένους δρόμους.