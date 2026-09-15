Βίντεο: Σκηνές τρόμου σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν

Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν οι επιβάτες τoυ αεροσκάφους τύπου Boeing 737 όταν ξαφνικά το εσωτερικό του αεροπλάνου άρχισε να διαλύεται μετά από βλάβη που προκλήθηκε κατά την απογείωση από τη πόλη Μασχάντ, στο Ιράν.

Το βίντεο ντοκουμέντο μου αναμεταδίδεται σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι αποκαλυπτικό. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μασχάντ. Το αεροπλάνο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας βλάβης στον κινητήρα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε μετά από ζημιά στον τροχό.

Στο εσωτερικό του αεροσκάφους φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικράτησαν λίγο μετά την απογείωση. Κομμάτια από το ταβάνι του αεροπλάνου φαίνονται να ξεκολλάνε και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες. Επιπλέον, άνοιξαν τα ντουλάπια, όπου βρίσκονται οι αποσκευές. Εκκωφαντικός είναι ο θόρυβος από τις κραυγές αγωνίας των επιβατών.

Το Boeing 737 ξεκίνησε με προορισμό το Κερμάνσαχ, ωστόσο επέστρεψε με ασφάλεια στην Μασχάντ.