Βαρκελώνη: Ο Πάπας Λέων θα τελέσει την πανηγυρική λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια
Μια ιστορική τελετή αναμένεται απόψε, στη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης, με τον Πάπα Λέοντα, να τελεί την πανηγυρική λειτουργία, γιορτάζοντας το έτος Γκαουντί.
Ο Πάπας θα ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, και καθιστά τη Σαγράδα Φαμίλια, τον υψηλότερο χριστιανικό ναό, στον κόσμο.
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