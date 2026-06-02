Β. Ζελένσκι: «Απολύτως απαραίτητη» η βοήθεια των ΗΠΑ σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε σήμερα ως «απολύτως αναγκαία» τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, έπειτα από μία ακόμη νύχτα μαζικών φονικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον της χώρας του.

«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο».

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ένας χαμένος που έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

