Τρόμος από ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών- Φυγάδευσαν Τραμπ, μελάνια και Βανς
Τον τρόμο έζησαν χθες το βράδι ο Προέδρος Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, αλλά και αντιπρόεδρος Βανς, μετά τους πυροβολισμούς ένοπλου στην αίθουσα ξενοδοχείου της Ουάσιγκτον στο δείπνο προς τιμήν των ανταποκριτών στο Λευκό Οίκο.
Δεκάδες άνδρες, των μυστικών υπηρεσιών, απομάκρυναν σε δευτερόλεπτα, τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο Βανς, από το σημείο, και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κατάφερε να φτάσει στην αίθουσα, ξεφεύγοντας από τους φρουρούς ασφαλείας.
