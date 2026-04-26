Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις

Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, έγινε γνωστό από μέλη ιατρικού προσωπικού στο θύλακα.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο χωριό Αλ-Μουγράκα στο κεντρικό τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά πυρά πυροβολικού και αρμάτων μάχης σκότωσαν άλλους δύο κοντά στην Πόλη της Γάζας.

Σε άλλο επεισόδιο, ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μια 40χρονη γυναίκα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα αναφερόμενα πλήγματα. Σε άλλη δήλωσή του ανέφερε πως από χθες, Παρασκευή, έπληξε και σκότωσε μαχητές της Χαμάς στη Γάζα.

Η βία στη Γάζα συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου 2025, καθώς το Ισραήλ διεξάγει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Τουλάχιστον 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τοπικό ιατρικό προσωπικό, ενώ το Ισραήλ λέει πως μαχητές σκότωσαν κατά την ίδια περίοδο τέσσερις στρατιώτες του.

