Τραμπ: Είτε θα υπάρξει μια «εξαιρετική και ουσιαστική» συμφωνία είτε «καμία συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι «εξαιρετική και ουσιαστική», διαφορετικά «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

«Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια συμφωνία εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ