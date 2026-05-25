Τραμπ: Είτε θα υπάρξει μια «εξαιρετική και ουσιαστική» συμφωνία είτε «καμία συμφωνία»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι «εξαιρετική και ουσιαστική», διαφορετικά «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».
«Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια συμφωνία εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
