Επεισόδια στην Άγκυρα – «Εμφύλιος» στην αντιπολίτευση
Πορεία προς το τουρκικό κοινοβούλιο υπό βροχή, έκανε ο καθαιρεθείς αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης Οζγκιούλ Οζέλ μετά τα πρωτοφανή επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της Άγκυρας.
Η τουρκική αστυνομία επενέβη μετά από αίτημα του Κεμάλ Κιλιντζτάρογλου που επανήλθε στην ηγεσία του κόμματος με δικαστική απόφαση.
