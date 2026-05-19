Τραμπ: Ανέβαλα τη νέα επίθεση στο Ιράν

Μια νέα επίθεση στο Ιράν, ισχυρίζεται ότι ανέβαλε την τελευταία στιγμή ο Τραμπ, μετά από αιτήματα, χωρών του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως οι νέες προτάσεις των Ιρανών, για συμφωνία. Για πρώτη φορά, η Τεχεράνη, φέρεται να συμφωνεί στο ”πάγωμα” εμπλουτισμού ουρανίου, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.