Τραμπ: Ανέβαλα τη νέα επίθεση στο Ιράν
«Φρένο από τις χώρες του Κόλπου»
Μια νέα επίθεση στο Ιράν, ισχυρίζεται ότι ανέβαλε την τελευταία στιγμή ο Τραμπ, μετά από αιτήματα, χωρών του Κόλπου.
Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως οι νέες προτάσεις των Ιρανών, για συμφωνία. Για πρώτη φορά, η Τεχεράνη, φέρεται να συμφωνεί στο ”πάγωμα” εμπλουτισμού ουρανίου, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις