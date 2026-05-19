Το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον στο Νο.1 του Billboard Global 200

Περισσότερα από σαράντα χρόνια από την κυκλοφορία του, το εμβληματικό «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας το τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως.

Μέσα σε μία εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο δύο θέσεων και κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200.

Η εντυπωσιακή πορεία του «Billie Jean» ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες από το No. 65 και οφείλεται στην βιογραφική ταινία «Michael», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ