Τραμπ για Ορμούζ: «Θα τα ανακηρύξω έδαφος των ΗΠΑ»

Σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης για τα Στενά του Ορμούζ προχωρούν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη θαλάσσια οδό «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτείων.

Η Τεχεράνη απαντά ότι το Ορμούζ ήταν , είναι και θα παραμείνει ιρανικό. Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κλιμακώνονται.