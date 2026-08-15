Σεισμός 6,9 βαθμών στην Βόρεια Σουμάτρα- Τουλάχιστον 47 νεκροί

Σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά και με δεκάδες μετασεισμούς, έπληξε την ανατολική Ινδονησία, είχε σαν αποτέλεσμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ωστόσο, μικρά κύματα από τσουνάμι, καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, σήμερα.

Στην περιοχή της πόλης Μαουμέρε, τα σωστικά συνεργεία, εντόπισαν είκοσι νεκρούς και έξι τραυματίες. Ψστόσο, πολλοί άνθρωποι, έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός ήταν αισθητός σε όλη την ανατολική Νούσα Τενγκάρα, τη Δυτική Νούσα Τενγκάρα και τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι, με τους κατοίκους, σε αρκετές περιοχές, να αναφέρουν, ότι η δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, ανέφερε σε ανακοίνωση η BNRB.

Η BKMG (Υπηρεσία Γεωφυσικής της Ινδονησίας), κατέγραψε τον πρώτο σεισμό στις 04:58 (τοπική ώρα, 00:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15 χιλιομέτρων τον οποίο ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου συναντώνται διάφορες πλάκες του φλοιού της γης, προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.