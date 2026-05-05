Τουρκία: Ο Μπαχτσελί ζήτησε να δοθεί επίσημο στάτους στον φυλακισμένο Κούρδο ηγέτη Οτσαλάν

Ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε σήμερα, ότι θα πρέπει να δοθεί επίσημος ρόλος στον φυλακισμένο ηγέτη, του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), προκειμένου να βοηθήσει να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία, που έχει στόχο τον τερματισμό της μακρόχρονης σύγκρουσης.

Ο Μπαχτσελί, που είναι σύμμαχος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην έναρξη των συνομιλιών, έκανε την πρόταση σε ομιλία στο τουρκικό κοινοβούλιο αφού φιλοκούρδοι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι κινείται πολύ αργά.

«Αν υπάρχει έλλειψη status για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα ωφελεί ξεκάθαρα την Τουρκική Δημοκρατία και θα εξυπηρετεί τον στόχο μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία», είπε ο Μπαχτσελί.

«Για να τελειώσουν αυτές οι συζητήσεις, προτείνω να αποκαλείται “Γραφείο Ειρηνευτικής Διαδικασίας και Συντονισμού Πολιτικής”», είπε ο Μπαχτσελί, προσθέτοντας πως «ο ιδρυτικός ηγέτης του PKK θα πρέπει να υπηρετεί υπό έναν καθορισμένο ρόλο».

Το PKK, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταμάτησε τις επιθέσεις πέρυσι και είπε τον Μάιο ότι αποφάσισε να διαλυθεί και να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα, έπειτα από έκκληση τον Φεβρουάριο του 2025 του Οτσαλάν, που είναι φυλακισμένος στην Τουρκία από το 1999.

Ωστόσο η αντιπαράθεση για τα επόμενα βήματα παραμένει, με την Άγκυρα να λέει ότι ο αφοπλισμός πρέπει να επαληθευτεί πριν ακολουθήσουν άλλα νομικά ή πολιτικά μέτρα, ενώ Κούρδοι πολιτικοί έχουν ζητήσει πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις.

«Τα επόμενα (βήματα) θα πρέπει να είναι πολιτικές και νομικές ρυθμίσεις», είπε ο Μπαχτσελί και πρόσθεσε πως προτάσεις από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα πρέπει να συζητηθούν.

Η σύγκρουση, που ξέσπασε το 1984, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40.000 ανθρώπων και είχε παράπλευρες συνέπειες στο Ιράκ και στη Συρία.

