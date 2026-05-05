Το νέο καθηλωτικό τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Universal Pictures ένα ακόμη εντυπωσιακό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Οδύσσεια», με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Το νέο υλικό προσφέρει μια ακόμη διεισδυτική ματιά στο βασανιστικό ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Μέσα από σκηνές γεμάτες ένταση αποκαλύπτεται η αναμέτρησή του με τον Κύκλωπα Πολύφημο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η απειλή που υψώνεται στο βασίλειό του από τον Αντίνοο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ