LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

17:50
ALPHA NEWS

ΔΙΕΘΝΗ
26/04/2026 14:58
Κ. Κάλας για τους πυροβολισμούς σε δεξίωση με Τραμπ: Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία
PHOTO-AP - Vanden-Wijngaert

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ από δεξίωση στην Ουάσιγκτον έπειτα από πυροβολισμούς.

Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ’ αυτή τη δεξίωση την οποία παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου.

«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας. Ο επιτιθέμενος συνελήφθη πριν μπορέσει να εισέλθει στην αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο των ανταποκριτών.

 

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

