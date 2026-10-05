Τόκιο: Ρεκόρ 37 ημερών με βροχή

Για 37 συνεχόμενες ημέρες έβρεχε στο κεντρικό Τόκιο. Το σερί έλαβε τέλος το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας πέρασε μια ημέρα χωρίς βροχή.

Το φαινόμενο αποτέλεσε νέο ρεκόρ για την περιοχή. Το προηγούμενο ήταν 33 συνεχόμενες ημέρες βροχής και είχε καταγραφεί το 2019.

Πίσω από το παρατεταμένο σκηνικό βρέθηκαν τυφώνες και ένα επίμονο φθινοπωρινό μέτωπο βροχών, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την εποχή. Η ανατολική Ιαπωνία κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής και τη λιγότερη ηλιοφάνεια από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1946.

Το Τόκιο, πάντως, πήρε τελικά μια μικρή ανάσα. Η βροχή σταμάτησε και ο ήλιος έκανε ξανά την εμφάνισή του.