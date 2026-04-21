Το Πεκίνο εξέφρασε ανησυχία για τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων από την Ιαπωνία

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα «ανησυχία» για τη χαλάρωση από την Ιαπωνία, των τελευταίων εμποδίων στις εξαγωγές όπλων, και είπε ότι θα αντισταθεί σε μια «απερίσκεπτη στρατιωτικοποίηση» της τελευταίας.

«Η Κίνα είναι πολύ ανήσυχη» από την απόφαση αυτή, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Ζιακούν. «Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Κίνας, θα παραμείνει σε εγρήγορση για το θέμα και θα αντισταθεί σθεναρά στην απερίσκεπτη στρατιωτικοποίηση» εκ μέρους της Ιαπωνίας, είπε ο εκπρόσωπος στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα χαλάρωση των κανονισμών στις εξαγωγές όπλων που εφαρμόζονταν εδώ και δεκαετίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πώληση φονικών όπλων στο εξωτερικό από τη χώρα αυτή με την ειρηνιστική παράδοση από το 1945.

Η Ιαπωνία και η Κίνα διατηρούν ιστορικά ευαίσθητες σχέσεις που έχουν σημαδευτεί από την ανάμνηση των ακροτήτων που διέπραξε ο ιαπωνικός στρατός στη διάρκεια του σινοϊαπωνικού πολέμου (1937-1945).

Οι σχέσεις εντάθηκαν εκ νέου τον Νοέμβριο όταν η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, που εμφορείται από υπερεθνικιστικές θέσεις, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά σε μια επίθεση εναντίον της Ταϊβάν, την κυριαρχία της οποίας διεκδικεί το Πεκίνο.

«Η επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας είναι μία πραγματικότητα, που υλοποιείται από μια συγκεκριμένη διαδρομή και ενέργειες», δήλωσε σήμερα ο Γκούο Ζιακούν.

