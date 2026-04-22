Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας
Ρήγμα πολιτικών – στρατιωτικών στο Ιράν
Παράταση μέχρι νεοτέρας δίνει ο Τραμπ στο Ιράν προκειμένου η Τεχεράνη να παρουσιάσει τη δική της πρόταση για την επίτευξη συμφωνίας.
Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος τονίσει οτι παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός. Επίδειξη δύναμης κάνει η Τεχεράνη βγάζοντας πυραύλους σε πλατείες.
Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.
