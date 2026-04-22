Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε τεράστια πλατφόρμα παράνομων μάνγκα

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε τη μεγαλύτερη όπως υποστήριξε παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα μάγνκα στα ισπανικά, ιστότοπο που λειτουργούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια και είχε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα στην περιφέρεια Αλμερία, στη νότια Ισπανία.

Ο ιστότοπος προσέφερε από το 2014 δωρεάν και χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε έναν «τεράστιο όγκο» τίτλων μάνγκα, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ισπανική εθνική αστυνομία.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως ο ιστότοπος αποκόμισε έσοδα τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ χάρη σε επιθετική διαφήμιση, κυρίως αναδυόμενα παράθυρα πορνογραφικού περιεχομένου και μάλιστα ενώ το κοινό του αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς χρήστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πλατφόρμα ήταν «η μεγαλύτερη πλατφόρμα παράνομης διανομής μάνγκα στο διαδίκτυο στα ισπανικά» με «ισχυρή παρουσία στο σύνολο της ισπανόφωνης αγοράς».

Η μακρά περίοδος δράσης του προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία σε εκδότες, μεταφραστές και άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι τρεις ύποπτοι διώκονται για αδικήματα κατά πνευματικής ιδιοκτησίας, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τα μάνγκα, ένας όρος που περιγράφει τα ιαπωνικά κόμικ και μυθιστορήματα σε μορφή κόμικ (γκράφικ νόβελ) καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην εκδοτική βιομηχανία στη Ιαπωνία και έχουν αναγνωστικό κοινό σε πλήρη ανάπτυξη παγκοσμίως.

Οι ιστορίες των μάνγκα ποικίλλουν και περιλαμβάνουν περιπέτειες του φανταστικού, ιστορικές σάγκα και επιστημονική φαντασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ