Το Πακιστάν διαβίβασε στις ΗΠΑ την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση

Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προβληματισμοί μας διαβιβάσθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ χθες την νύκτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ