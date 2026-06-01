Το Ιράν επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και τον Λίβανο

ΔΙΕΘΝΗ
01/06/2026 21:09
AP Photo/ Peter Bader

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα.

Το Ιράν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητές του, με βάση το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του όπου είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ

