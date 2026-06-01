Το Ιράν επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και τον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα.

Το Ιράν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητές του, με βάση το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του όπου είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

