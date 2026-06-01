Ο Ζελένσκι λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ελλείψεις στα καύσιμα στις κατεχόμενες περιοχές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός είναι πλέον ικανός να πλήττει τις ρωσικές επιμελητειακές υπηρεσίες σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη και προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και άλλες περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

«Οι δυνάμεις μας είναι τώρα ικανές να φτάνουν στις στρατιωτικές επιμελητείες της Ρωσίας ουσιαστικά σε όλο το βάθος των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών» ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο, βραδινό διάγγελμά του.

«Στην πράξη, δεν έχουν απομείνει ασφαλείς δρόμοι για τον κατακτητή στα νότια και τα ανατολικά της χώρας μας», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία ενέτεινε τα πλήγματα σε στόχους που απέχουν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορά της, και κυρίως στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 15 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν «μια περαιτέρω απόδειξη ότι δεν θα υπάρξει ειρηνική περίοδο για τον κατακτητή στη γη μας», συνέχισε.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις ελλείψεις, κυρίως στις ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και άλλες περιοχές που παραμένουν υπό κατοχή», είπε.

Οι οδηγοί στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, λαμβάνουν από σήμερα βενζίνη με το δελτίο, αφού οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών δυσχεραίνουν τον οδικό ανεφοδιασμό.

