Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του σε μία αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον των δύο μηνών, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το προτεινόμενο σχέδιο εστάλη στον διαμεσολαβητή, το Πακιστάν, ενώ θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το IRNA.

Ιράν: Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό την Βραζιλία πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ / Tasnim

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό την Βραζιλία πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας μία πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, πρόκειται για το πλοίο Mdl Toofan, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ρας Αλ-Χάιρ της Σαουδικής Αραβίας, με προορισμό το Ρίο Γκράντε.

Το πλοίο προσπάθησε να διασχίσει προηγούμενα τα στενά στις 4 Μαΐου, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το έστρεψαν πίσω, όπως μετέδωσε το Tasnim, προσθέτοντας ότι είναι το δεύτερο πλοίο από το Σάββατο που χρησιμοποιεί την πορεία που σχεδίασε το Ιράν για να διαπλεύσει στην υδάτινη δίοδο.

Ιράν: Η εταιρία τερματικών πετρελαίου απορρίπτει σήμερα αναφορές για μία διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ

Η εταιρία τερματικών πετρελαίου του Ιράν (OTC) απορρίπτει σήμερα αναφορές για μία διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα κι έδειχναν μία μεγάλη κηλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον Κόλπο.

Ο υπεύθυνος της εταιρίας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλοια που επιχειρούν κοντά στο νησί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρωγής σε Επείγοντα Περιστατικά (MEMAC), ένα περιφερειακό όργανο για τη θαλάσσια μόλυνση έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ομάδες από το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά από τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ενώ δεν εντόπισαν “ ούτε ένα ελάχιστο ίχνος” διαρροής.

Κατάρ: Η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως “ εργαλείου πίεσης” θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως “ εργαλείου πίεσης” θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση στον Κόλπο, ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν αλ-Θάνι είπε επίσης στον Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη διαμάχη θα πρέπει ν’ αντιδράσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αλ-Θάνι είναι επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το υπουργείο δεν δημοσιοποίησε το χρόνο πραγματοποίησης της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης ενημέρωσε τον αρχηγό της κοινής στρατιωτικής διοίκησης για τα “ νέα κατευθυντήρια μέτρα” διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων / Fars

Ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν “ νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους”, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το Fars, ο Αλί Αμπντολαχί που διοικεί την κεντρική στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

“ Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική”, φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολαχί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ