Ισπανία-χανταϊός: Η πρώτη ομάδα Ισπανών επιβατών αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο

Μία πρώτη ομάδα επιβατών, όλοι τους Ισπανοί άρχισαν ν’ αποβιβάζονται σε μία μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού και πλέει προς το λιμάνι της Γραναδίγια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο, ενώ θα τεθούν σε καραντίνα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Στο μεταξύ, η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν την αποβίβαση, δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν και θα μεταφερθούν στην ακτή με μικρά σκάφη σε ομάδες πέντε ατόμων και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο. Οι επιβάτες θα πετάξουν στη συνέχεια στη Μαδρίτη με ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα.

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τονίζει ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση που εκδόθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας πριν ελλιμενιστεί το MV Hondius στην Τενερίφη επιβεβαιώθηκε ότι το σκάφος πέρασε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν ρίξει άγκυρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν στο πλοίο, οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπίσει τρωκτικά, επομένως η μετάδοση μέσω έκθεσης σε τρωκτικά επί του πλοίου δεν είναι πιθανή», σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

Χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν χθες ότι απέστειλαν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους, αν και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα Κανάρια Νησιά δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμα φθάσει όλα τα αεροπλάνα.

Οι επιβάτες δεν θα φύγουν από το πλοίο πριν φθάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους, δήλωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Οι επιβάτες από την Ολλανδία θα είναι το επόμενο γκρουπ που θα μεταφερθεί εκτός πλοίου και το αεροπλάνο τους θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία, σύμφωνα με το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία…Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε η Γκαρθία, προσθέτοντας ότι η τελευταία πτήση θα παραλάβει έξι πρόσωπα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες ασιατικές χώρες.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία όπου το MV Hondius θα απολυμανθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ