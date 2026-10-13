Λήξη συναγερμού στην Νυρεμβέργη

Λήξη συναγερμού σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», η οποία αφορούσε αεροσκάφος προερχόμενο από την Κέρκυρα. Οι πτήσεις εκτελούνται πλέον κανονικά, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η επιχείρηση της αστυνομίας.

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα), αμέσως μετά την προσγείωση πτήσης της Corendon Airlines από την Κέρκυρα. Το αεροσκάφος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου με τον κωδικό «7500» για πιθανή αεροπειρατεία και ο πιλότος δεν ήταν πλέον προσβάσιμος μέσω ασυρμάτου. Το αεροσκάφος έφθασε στο αεροδρόμιο συνοδεία δύο μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Διεξάγεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα ή λάθος χειρισμού. Μετά την προσγείωση, ειδικές δυνάμεις SEK στο αεροδρόμιο, ενώ ανακρίθηκαν τόσο ο πιλότος και το πλήρωμα όσο και οι επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου πολλές πτήσεις εξετράπησαν στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μέμινγκεν, του Μονάχου και της Στουτγάρδης. Τη νύχτα στην περιοχή του αεροδρομίου τρεις πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone, ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε δεν επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες.