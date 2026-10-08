Τέξας: Διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία του Τραμπ

Επανειλημμένες διακοπές στην ομιλία του δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Τέξας.

Διαδηλωτές παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σταματήσει για λίγο αρκετές φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου δέκα άτομα απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Οι αντιδράσεις των διαδηλωτών και του πλήθους

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «πληρωμένους». Το πλήθος αντέδρασε με έντονες αποδοκιμασίες προς όσους διέκοπταν την ομιλία και στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «U-S-A!».

Ένας από τους διαδηλωτές, την ώρα που απομακρυνόταν από τον χώρο, φαινόταν να καταγράφει βίντεο. Οι αποδοκιμασίες συνεχίζονταν. Ένας ακόμη διαδηλωτής φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «SOS Κούβα», την ώρα που το νησί της Καραϊβικής δοκιμάζεται από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Οι εκλογές του Κογκρέσου και η μάχη των Ρεπουμπλικανών

Ο Τραμπ έχει αυξήσει τις τελευταίες εβδομάδες τις προεκλογικές εμφανίσεις του, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις αρχές Νοεμβρίου. Στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσοίωνες για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Στο επίκεντρο το κόστος ζωής

Το κόστος ζωής αποτελεί βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, την οποία διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.