Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα στην Ουκρανία-Δύο στη Ρωσία

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στο Ντνίπρο, έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία, ο Ολεξάντρ Γάνζα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δέκα άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο κορίτσια ηλικίας 9 και 14 ετών, στην επίθεση που έπληξε μια πολυκατοικία, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο.

Η βιομηχανική πόλη του Ντνίπρο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου που διασχίζει την ανατολική και τη νότια Ουκρανία. Ρωσικό πλήγμα είχε ήδη προκαλέσει εκεί τον θάνατο 4 ανθρώπων στις 14 Απριλίου.

Μια γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της σε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά «μη στρατιωτικής υποδομής μεταφορών» στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά), όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βιτάλι Μπουνέτσκο, σε μήνυμα στο Telegram, που συνοδεύθηκε από φωτογραφία που δείχνει ένα τρένο που έχει υποστεί ζημιές, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Στη ρωσική πλευρά, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» στο Νοβοκουιμπίτσεφσκ, όπως ανακοίνωσε ο Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας της Σαμάρα, όπου «θραύσματα ουκρανικών στρατιωτικών drones έπεσαν στην οροφή συγκροτήματος με κατοικίες», τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άμαχος σκοτώθηκε σε επίθεση με ουκρανικό drone, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν πρακτικά ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, στον οποίο έχει επικεντρωθεί η προσοχή της Ουάσινγκτον.

