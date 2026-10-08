Τα διεθνή ΜΜΕ για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Μεγάλη δημοσιότητα έδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Πρόκειται για την “ομιλία της χρονιάς” έγραψε ο αρθρογράφος της Wall Street Journal, ενώ, ορισμένα δίκτυα, την χαρακτήρισαν ως το μανιφέστο του Ρούμπιο, ενόψει της διεκδίκησης του χρίσματος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.