Τα διεθνή ΜΜΕ για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα
Μεγάλη δημοσιότητα έδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.
Πρόκειται για την “ομιλία της χρονιάς” έγραψε ο αρθρογράφος της Wall Street Journal, ενώ, ορισμένα δίκτυα, την χαρακτήρισαν ως το μανιφέστο του Ρούμπιο, ενόψει της διεκδίκησης του χρίσματος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
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