Στρωματσάδα Βρυξελλών λόγω καύσωνα!

Με 30αρια στη βελγική πρωτεύουσα, οι κάτοικοι κάνουν ό,τι μπορούν. Στρωματσάδα έξω με ανοιχτές πόρτες για να κάνει ρεύμα, και ανακλαστικό φιλμ στις πόρτες για να κρατήσουν έξω τον «βελγικό καύσωνα».

Κλιματιστικά δεν φαίνονται πουθενά.

Κι έτσι οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου προκαλούν ποικίλα σχόλια, με κάποιους να παρομοιάζουν τη βελγική πρωτεύουσα με την Αθήνα…στον καύσωνα του 1987! Έκαστος στο είδος του…