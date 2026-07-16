Μπίρα… παρηγοριάς για τον Βασιλιά Κάρολο

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ τον πρόσφατο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, κλέβοντας τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ιστορική ζυθοποιία στη νότια Αγγλία.

Ο βασιλιάς, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Hall & Woodhouse Badger Brewery, με αφορμή την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια λειτουργίας της οικογενειακής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής της μπίρας, συνομίλησε με εργαζομένους και στελέχη της ζυθοποιίας και δεν δίστασε να δοκιμάσει τις ικανότητές του στο σερβίρισμα μιας μπίρας.

Όταν γέμισε το ποτήρι, ο Κάρολος έκανε μια χιουμοριστική αναφορά στον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη διοργάνωση, λέγοντας: «Είναι μια καλή μέρα για να πνίξουμε μερικές λύπες», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram, όπου η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «A good time to drown a few sorrows…» («Μια καλή στιγμή για να πνίξει κανείς μερικές στενοχώριες…»), μαζί με ένα emoji ποδοσφαίρου και ένα ποτήρι μπίρας, υπογραμμίζοντας με χιουμοριστική διάθεση την απογοήτευση των Άγγλων φιλάθλων.

Η Hall & Woodhouse ιδρύθηκε το 1777 και παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή επιχείρηση, διοικούμενη από την έβδομη και όγδοη γενιά της ίδιας οικογένειας. Παράγει περισσότερες από εννέα εκατομμύρια πίντες μπίρας ετησίως μέσω των εμπορικών σημάτων Badger και Outland, ενώ διαχειρίζεται περισσότερες από 140 παμπ και πανδοχεία στη νότια Αγγλία.